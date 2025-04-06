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Регион
6 апреля, 20:01

«Зима вернулась в столицу»: Накрывший Москву снежный циклон «Зион» сняли из космоса

«Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона «Зион» над Москвой

Циклон над Москвой. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Циклон над Москвой. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Российские спутники гидрометеорологического назначения «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали снимки циклона «Зион» над Московским регионом. Кадрами источника непогоды с необычного ракурса поделился «Роскосмос».

«Зима вернулась в столицу», — говорится в сообщении.

В Москве из-за апрельского снегопада несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту
В Москве из-за апрельского снегопада несколько сотен пассажиров застряли в аэропорту

Напомним, что «Зион» обрушил на Москву снегопады в ночь на 6 апреля. В некоторых районах Подмосковья выпало до 43% месячной нормы осадков. Апрельский снег продолжит заметать столицу до утра 7 апреля. В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Тимур Хингеев
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