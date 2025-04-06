«Зима вернулась в столицу»: Накрывший Москву снежный циклон «Зион» сняли из космоса
«Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона «Зион» над Москвой
Циклон над Москвой. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Российские спутники гидрометеорологического назначения «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали снимки циклона «Зион» над Московским регионом. Кадрами источника непогоды с необычного ракурса поделился «Роскосмос».
«Зима вернулась в столицу», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Зион» обрушил на Москву снегопады в ночь на 6 апреля. В некоторых районах Подмосковья выпало до 43% месячной нормы осадков. Апрельский снег продолжит заметать столицу до утра 7 апреля. В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.