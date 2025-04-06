В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снегопада

Согласно карте прогноза, до 09:00 7 апреля в Москве замёрзнут дороги, а также будет идти сильный снег. Предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности говорит о том, что в городе могут происходить разные стихийные бедствия. Они могут нанести определённый ущерб. Кроме того, до завтрашнего утра в столице сохранятся метель и северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с.