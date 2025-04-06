В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снегопада
Гидрометцентр: В Москве объявили предпоследний уровень погодной опасности
Москвичи в снежную погоду. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снегопада, который продлится до утра 7 апреля. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра России.
Согласно карте прогноза, до 09:00 7 апреля в Москве замёрзнут дороги, а также будет идти сильный снег. Предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности говорит о том, что в городе могут происходить разные стихийные бедствия. Они могут нанести определённый ущерб. Кроме того, до завтрашнего утра в столице сохранятся метель и северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с.
В Гидрометцентре предупредили, что в Москве может выпасть до 20 мм осадков, 15 мм из них придётся в период с 21:00 6 апреля по 09:00 7 апреля.
А ранее Life.ru сообщал, что за ночь местами в московском регионе выпало до 15 мм осадков. В самой столице осадки были менее интенсивными — около 3 мм. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что в Москву нагрянул обещанный циклон «Зион», принёсший с собой резкое снижение температуры, а также сильные осадки и гололедицу. В столице даже приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до дальнейшего улучшения погодной обстановки.