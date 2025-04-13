Плохого начальника хозяином не зовут: Экс-сотрудник ФСИН рассказал о новых порядках у арестантов
Экс-сотрудник ФСИН: Обращение «хозяин» говорит об авторитете начальника тюрьмы
Тюрьма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras
Выводы о работе тюрьмы можно сделать по тому, как заключённые называют начальника исправительного учреждения. Об этом рассказал бывший начальник одной из российских колоний.
«Если его называют «хозяин» — значит колония порядочная, потому что это больше, чем начальник — его слово закон. Сейчас таких не осталось. Есть руководители, начальники, топ-менеджеры», — приводит его слова «Газета.ru».
Собеседник издания отметил, что начальники современных тюрем ищут пути договариваться с арестантами, а не навязывать им свои правилами, из-за чего растёт риск появления беспорядков. В качестве примера он привёл историю из своей практики: опытный прапорщик мог спокойно дежурить, практически не вмешиваясь в жизнь заключённых, но его одного присутствия было достаточно для поддержания порядка. Все знали — стоит нарушить правила, и он войдёт в камеру, чтобы забрать чайник. С точки зрения закона это нарушение, но в условиях тюремной субкультуры такие методы работали, объясняет бывший глава тюрьмы.
Как бы ни изменились порядки в современных тюрьмах, курортом их точно не назовёшь. Такой вывод можно сделать по внешнему виду актёра Михаила Ефремова, который недавно освободился из колонии.