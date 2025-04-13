Плохого начальника хозяином не зовут: Экс-сотрудник ФСИН рассказал о новых порядках у арестантов

Выводы о работе тюрьмы можно сделать по тому, как заключённые называют начальника исправительного учреждения. Об этом рассказал бывший начальник одной из российских колоний.

«Если его называют «хозяин» — значит колония порядочная, потому что это больше, чем начальник — его слово закон. Сейчас таких не осталось. Есть руководители, начальники, топ-менеджеры», — приводит его слова «Газета.ru».

Собеседник издания отметил, что начальники современных тюрем ищут пути договариваться с арестантами, а не навязывать им свои правилами, из-за чего растёт риск появления беспорядков. В качестве примера он привёл историю из своей практики: опытный прапорщик мог спокойно дежурить, практически не вмешиваясь в жизнь заключённых, но его одного присутствия было достаточно для поддержания порядка. Все знали — стоит нарушить правила, и он войдёт в камеру, чтобы забрать чайник. С точки зрения закона это нарушение, но в условиях тюремной субкультуры такие методы работали, объясняет бывший глава тюрьмы.