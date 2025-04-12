«Мы там выживали»: Освобождённый из тюрьмы Туниса россиянин рассказал о невыносимых условиях

Россиянин, недавно освобождённый из тюрьмы Туниса, поделился своими впечатлениями о невыносимых условиях содержания. По его словам, в тюрьме ему не обеспечивали нормальное питание, и он был вынужден выживать в крайне сложных условиях.

«Очень тяжело нам там было находиться, у нас были невыносимые условия, нам не давали нормально питаться, нам не давали денег, можно сказать, что мы там выживали», — рассказал россиянин в беседе с РИА «Новости».

Также задержанным в тюрьме Туниса не разрешали общаться с родственниками, предоставив возможность лишь написать консулу. Однако, по словам россиянина, из множества писем, адресованных дипломатам РФ, дошло только одно. Он отметил, что консулам на протяжении долгого времени не сообщали ни фамилии граждан России, ни названия тюрем, где они находились.

При этом у граждан России в Тунисе конфисковали все личные вещи, включая ключи от дома, телефоны и деньги. Освобождённый россиянин отметил, что эти предметы, скорее всего, не будут возвращены задержанным. Он добавил, что из-за этого ему пришлось лететь в Москву в тапках, которые ему подарили в тюрьме.