Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель
Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал гражданский. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«В районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.
По словам главы региона, после оказания необходимой помощи пострадавшего направят на лечение в больницу Белгорода.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырёх районах. По предварительным данным, пострадавших нет.