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Регион
13 апреля, 12:46

Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал гражданский. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

По словам главы региона, после оказания необходимой помощи пострадавшего направят на лечение в больницу Белгорода.

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Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырёх районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мария Любицкая
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