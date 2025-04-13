Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал гражданский. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

По словам главы региона, после оказания необходимой помощи пострадавшего направят на лечение в больницу Белгорода.