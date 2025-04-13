Психолог объяснил, как защитить личное пространство от токсичных родственников

Общение с токсичными родственниками стало одной из самых популярных тем психологических запросов. Главная проблема таких отношений — систематическое нарушение личных границ, когда родные люди бесцеремонно вторгаются в ваше пространство, дают непрошеные советы или манипулируют чувством вины, отмечает клинический психолог Станислав Самбурский.

«Токсичные родственники — это, в первую очередь, люди, которые не умеют уважать границы других людей. Например, у вас своя семья, а они считают, что могут в любой момент прийти, ворваться в ваше личное пространство. Причём, если вы пытаетесь отстоять свою территорию, своё право выбирать как жить, они не способны вас услышать», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».

Ключевой совет психолога — учиться мягко, но твёрдо отстаивать свои границы. Вместо конфликтов используйте фразы вроде: «Я ценю вашу заботу, но решение принимаю сама» или «Давайте обсуждать не мои недостатки, а достоинства». Когда родственник пытается вызвать чувство вины — «Как тебе не стыдно не помочь!», — важно чётко обозначать свою позицию: «Мне не стыдно, я имею право на личное время».

С пожилыми родственниками, склонными к истерикам, психолог рекомендует минимизировать контакты и чётко обозначать рамки приемлемого общения. Если же после разговоров вы чувствуете опустошение — это сигнал, что отношения токсичны. В таких случаях Самбурский советует сократить общение или делать паузы, ссылаясь на занятость.

Как отмечает психолог, токсичность — не приговор. Люди могут вести себя токсично в определённых ситуациях, но это не значит, что отношения нельзя улучшить. Главное — сохранять внутреннюю опору и не позволять нарушать свои границы под предлогом родственных связей.