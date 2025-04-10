Низкая самооценка и проблемы в семье: Психолог раскрыл опасность синдрома отличника
Психолог Лунюшин: Синдром отличника возникает из-за требовательных родителей
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Синдром отличника возникает ещё в детстве из-за требовательных родителей и мешает человеку всю оставшуюся жизнь, предупредил психолог высшей категории Сергей Лунюшин. По его словам, под влиянием высоких требований к учёбе формируется установка о необходимости делать всё на «отлично», причём во всех сферах жизни.
По мере взросления, перехода в институт и реальную жизнь становится очевидным, что без ошибок невозможно обойтись. Однако из-за синдрома отличника у человека начинают развиваться определённые черты личности: зависимость от мнения окружающих, самобичевание за ошибки, страх перед неудачами и стремление угодить всем. Такие люди сосредотачиваются на ошибках вместо радости за достижения.
«Со временем формируются невроз, низкая самооценка, неуверенность в себе. Самое страшное, что со временем человек начинает требовать идеального поведения и от других людей — от своих детей, от супруга или супруги. В итоге и в семье появляются проблемы», — отметил собеседник RuNews24.ru.
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