Низкая самооценка и проблемы в семье: Психолог раскрыл опасность синдрома отличника

Синдром отличника возникает ещё в детстве из-за требовательных родителей и мешает человеку всю оставшуюся жизнь, предупредил психолог высшей категории Сергей Лунюшин. По его словам, под влиянием высоких требований к учёбе формируется установка о необходимости делать всё на «отлично», причём во всех сферах жизни.

По мере взросления, перехода в институт и реальную жизнь становится очевидным, что без ошибок невозможно обойтись. Однако из-за синдрома отличника у человека начинают развиваться определённые черты личности: зависимость от мнения окружающих, самобичевание за ошибки, страх перед неудачами и стремление угодить всем. Такие люди сосредотачиваются на ошибках вместо радости за достижения.