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13 апреля, 12:52

На матче ФНЛ два футболиста столкнулись лбами друг с другом и потеряли сознание

После столкновения в матче ФНЛ два футболиста были госпитализированы

Во время матча 28-го тура первой лиги два футболиста жёстко столкнулись друг с другом, потеряв сознание. В результате защитнику «Родины» Георгию Юдинцеву и вратарю «Сокола» Никиту Карабашеву понадобилась помощь.

После столкновения в матче ФНЛ два футболиста были госпитализированы. Видео © Telegram / МЕЛБЕТ – Первая Лига | Всё ещё лучшая

Спортсменов увезли с поля на скорой помощи. Инцидент произошёл на 80-й минуте игры. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины».

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Игрок сборной Египта Рефаат умер в 31 год после остановки сердца во время матча

Ранее матч французского чемпионата остановили из-за жуткой травмы футболиста. Матч между «Реймсом» и «Лиллем» остановили на некоторое время из-за травмы английского полузащитника гостей Эйнджела Гомеса. 23-летнего футболиста увезли с поля на каталке. Гомес столкнулся с 19-летним защитником «Реймса» Абду Коне на 12-й минуте матча, после чего остался лежать на газоне.

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Telegram / МЕЛБЕТ – Первая Лига | Всё ещё лучшая

Алена Пенчугина
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