На матче ФНЛ два футболиста столкнулись лбами друг с другом и потеряли сознание
После столкновения в матче ФНЛ два футболиста были госпитализированы
Во время матча 28-го тура первой лиги два футболиста жёстко столкнулись друг с другом, потеряв сознание. В результате защитнику «Родины» Георгию Юдинцеву и вратарю «Сокола» Никиту Карабашеву понадобилась помощь.
После столкновения в матче ФНЛ два футболиста были госпитализированы. Видео © Telegram / МЕЛБЕТ – Первая Лига | Всё ещё лучшая
Спортсменов увезли с поля на скорой помощи. Инцидент произошёл на 80-й минуте игры. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины».
Ранее матч французского чемпионата остановили из-за жуткой травмы футболиста. Матч между «Реймсом» и «Лиллем» остановили на некоторое время из-за травмы английского полузащитника гостей Эйнджела Гомеса. 23-летнего футболиста увезли с поля на каталке. Гомес столкнулся с 19-летним защитником «Реймса» Абду Коне на 12-й минуте матча, после чего остался лежать на газоне.
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