На матче ФНЛ два футболиста столкнулись лбами друг с другом и потеряли сознание

Во время матча 28-го тура первой лиги два футболиста жёстко столкнулись друг с другом, потеряв сознание. В результате защитнику «Родины» Георгию Юдинцеву и вратарю «Сокола» Никиту Карабашеву понадобилась помощь.

После столкновения в матче ФНЛ два футболиста были госпитализированы. Видео © Telegram / МЕЛБЕТ – Первая Лига | Всё ещё лучшая

Спортсменов увезли с поля на скорой помощи. Инцидент произошёл на 80-й минуте игры. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины».