Жена Петросяна прокомментировала заявления о его госпитализации
Жена Петросяна опровергла заявления о его госпитализации
Евгений Петросян. Обложка © Wikipedia
Татьяна Брухунова, супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья артиста. Она назвала данное заявление «фейком».
«Вся информация — фейк», — заявила она в беседе с РИА «Новости».
Напомним, ранее появилась информация о плохом самочувствии Евгения Петросяна. Сообщалось, что у артиста поднялась температура до 39 и появились проблемы с дыханием.