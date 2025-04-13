Жена Петросяна прокомментировала заявления о его госпитализации

Татьяна Брухунова, супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья артиста. Она назвала данное заявление «фейком».

«Вся информация — фейк», — заявила она в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, ранее появилась информация о плохом самочувствии Евгения Петросяна. Сообщалось, что у артиста поднялась температура до 39 и появились проблемы с дыханием.