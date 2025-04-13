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13 апреля, 13:18

Ко Дню космонавтики дети записали видеопоздравление для экипажа МКС

Экипаж МКС поблагодарил детей, которые поздравили космонавтов с праздником

Ко Дню космонавтики дети записали трогательное видеопоздравление для экипажа Международной космической станции (МКС). Сделали это ребята в рамках акции «Созвездие пожеланий» в Музее космонавтики на ВДНХ.

Ко Дню космонавтики дети записали видеопоздравление для экипажа МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Свой ответ космонавты записали прямо с орбиты, поблагодарив детей за тёплые поздравления. Они пообещали сделать всё, чтобы Россия оставалась впереди планеты всей. Космонавты были тронуты тем, что некоторые ребята мечтают вырасти и пойти по их стопам.

Свой ответ космонавты записали прямо с орбиты. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В социальных сетях также был запущен флешмоб под хэштегом #СозвездиеПожеланий, к которому присоединились школьники из разных регионов страны, медийные личности и общественные организации. Акция была проведена при поддержке Роскосмоса, Музея космонавтики, Движения Первых и INDOORTV.

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Ранее в честь Дня космонавтики NASA отдало дань уважения Юрию Гагарину. Агентство поздравило мир с Международным днём полёта человека в космос 12 апреля, отметив вклад Юрия Гагарина в освоение космического пространства.

Обложка ©

Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Алена Пенчугина
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