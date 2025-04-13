Спас 12 товарищей: Офицеру из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил о присвоении звания Героя России офицеру 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Назару Енину. Высокое звание присвоено военнослужащему посмертно.

«Указом президента гвардии лейтенанту Назару Сергеевичу Енину посмертно присвоено звание Героя России», — написал руководитель региона.

По информации главы Бурятии, уроженец Ставрополя Назар Енин, выпускник Московского военного училища, проявил героизм в бою. В начале ноября 2024 года лейтенант Енин возглавил штурмовую группу в районе Новодонецкого. После захвата позиций, группа подверглась контратаке с тыла. Офицер, оценив опасность, вступил в бой, отвлекая огонь на себя и давая возможность подчинённым занять оборонные позиции. В ожесточённой схватке он уничтожил врага, атаковавшего гранатами, и погиб, прикрывая отход товарищей.

Цыденов подчеркнул, что действия Енина спасли жизни не менее 12 сослуживцев, а также позволили сохранить боеспособность и провести успешную разведку боем. Погибший боец ВС РФ служил в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, базирующейся в Бурятии, которая входит в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.