Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье растает снег
Тишковец: В ближайшие двое суток снег в Москве растает из-за аномального тепла
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Всего за двое суток из-за аномального тепла в Москве полностью растает снег. Об этом сообщил специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.
«В связи с грядущим аномальным теплом снежный покров в Москве растает через 48 часов, а в среду исчезнет и в Подмосковье. И по всей видимости, до следующей зимы», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Несмотря на ночной снегопад в Москве, количество ранее выпавших осадков продолжает сокращаться. Тишковец отметил, что высота снежного покрова на ВДНХ и в Тушино уменьшилась до двух сантиметров, а у МГУ — на пять.
Напомним, ранее жителям европейской части России обещали «почти майское» тепло. Уже сегодня ожидается улучшение погоды, которое продержится и на следующей неделе.