Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье растает снег

Всего за двое суток из-за аномального тепла в Москве полностью растает снег. Об этом сообщил специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

Несмотря на ночной снегопад в Москве, количество ранее выпавших осадков продолжает сокращаться. Тишковец отметил, что высота снежного покрова на ВДНХ и в Тушино уменьшилась до двух сантиметров, а у МГУ — на пять.