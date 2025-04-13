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13 апреля, 13:26

Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье растает снег

Тишковец: В ближайшие двое суток снег в Москве растает из-за аномального тепла

Прохожие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Прохожие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Всего за двое суток из-за аномального тепла в Москве полностью растает снег. Об этом сообщил специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

«В связи с грядущим аномальным теплом снежный покров в Москве растает через 48 часов, а в среду исчезнет и в Подмосковье. И по всей видимости, до следующей зимы»,сказал он в беседе с РИА «Новости».

Несмотря на ночной снегопад в Москве, количество ранее выпавших осадков продолжает сокращаться. Тишковец отметил, что высота снежного покрова на ВДНХ и в Тушино уменьшилась до двух сантиметров, а у МГУ — на пять.

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Напомним, ранее жителям европейской части России обещали «почти майское» тепло. Уже сегодня ожидается улучшение погоды, которое продержится и на следующей неделе.

Мария Любицкая
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