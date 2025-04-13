Ветврач развеяла миф о том, что все кошки всегда приземляются на лапки

Ветеринарный врач Ангелина Сиротина предупреждает, что домашние кошки не умеют приземляться на четыре лапы. Это связано с тем, что у этих пушистиков слабо развиты инстинкты, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Все мифы о том, что кошка всегда сгруппируется, приземлится на четыре лапы, — я эти мифы готова развеять. Те животные, которые живут на улице либо имеют самовыгул, у них совершенно по-другому все инстинктивные моменты работают», — сказала эксперт.

По словам специалиста, уличные кошки имеют опыт прыжков на высокие расстояния, в отличие от их домашних сородичей. Поэтому Сиротина призвала хозяев внимательно следить за тем, чтобы питомец не упал с большой высоты.