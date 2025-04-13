Учёные нашли доказательства существования жизни после смерти
Сразу три нейропсихолога нашли доказательства существования жизни после смерти
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Жизнь после смерти существует — к такому выводу пришли сразу три нейропсихолога из Нидерландов. Свои доказательства они изложили в книге «The Self Does Not Die». Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит проанализировали 70 случае клинической смерти, после которой пациенты могли детально рассказать о событиях в операционном зале.
Одним из самых поразительных случаев стало происшествие во время операции по замене сердечного клапана. Врачи объявили о смерти пациента, однако через несколько минут на мониторе неожиданно появился пульс — при этом никаких медицинских вмешательств не проводилось. Пациент, находившийся под наркозом с повязкой на глазах, после восстановления жизненных функций смог точно воспроизвести диалоги врачей и даже процитировать записи медсестры.
Всё чаще нейропсихологи стали задаваться вопросом, может ли человеческое «Я» существовать вне рамок нашего тела. Ответ на этот вопрос может кардинально изменить наше понимание жизни, смерти и природы сознания. Однако к единому мнению по этому вопросу учёные до сих пор не пришли.
Ранее Life.ru сообщал, что искусственный интеллект научился предсказывать внезапную остановку сердца за две недели до того, как это может случиться. Для разработки этой системы исследователи проанализировали огромное количество электрокардиограмм (ЭКГ) – более 240 тысяч записей, собранных в шести странах.