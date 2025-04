Учёные нашли доказательства существования жизни после смерти

Жизнь после смерти существует — к такому выводу пришли сразу три нейропсихолога из Нидерландов. Свои доказательства они изложили в книге «The Self Does Not Die». Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит проанализировали 70 случае клинической смерти, после которой пациенты могли детально рассказать о событиях в операционном зале.