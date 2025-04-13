Учёные нашли доказательства существования жизни после смерти

Жизнь после смерти существует — к такому выводу пришли сразу три нейропсихолога из Нидерландов. Свои доказательства они изложили в книге «The Self Does Not Die». Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит проанализировали 70 случае клинической смерти, после которой пациенты могли детально рассказать о событиях в операционном зале.

Одним из самых поразительных случаев стало происшествие во время операции по замене сердечного клапана. Врачи объявили о смерти пациента, однако через несколько минут на мониторе неожиданно появился пульс — при этом никаких медицинских вмешательств не проводилось. Пациент, находившийся под наркозом с повязкой на глазах, после восстановления жизненных функций смог точно воспроизвести диалоги врачей и даже процитировать записи медсестры.

Всё чаще нейропсихологи стали задаваться вопросом, может ли человеческое «Я» существовать вне рамок нашего тела. Ответ на этот вопрос может кардинально изменить наше понимание жизни, смерти и природы сознания. Однако к единому мнению по этому вопросу учёные до сих пор не пришли.