«За Навкин счёт живёт»: Жена Пескова пошутила по поводу его доходов
Песков признался, что Навка зарабатывает больше, чем он
Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatiana_navka
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что его супруга — известная фигуристка и организатор ледовых шоу Татьяна Навка — зарабатывает больше него. Об этом представитель Кремля сообщил в документальном фильме «Она», посвящённом юбилею жены.
«Да, конечно. Хотя у нас [в Кремле. — Прим. Life.ru] очень хорошая зарплата», — сказал Песков, отвечая на вопрос о заработке.
Сама фигуристка подтвердила, что муж часто шутит по этому поводу, говоря, что живёт «за Навкин счёт». Также Песков с гордостью отметил, что за 10 лет брака его супруга стала интересоваться новостями и проявлять активную патриотическую позицию, в том числе в вопросах защиты Владимира Путина.
Так, ранее Татьяна Навка обвинила супруга в том, что он недостаточно усердно защищает Путина. Пресс-секретарь не скрывает, что жена не стесняется в выражениях и критикует его со свойственной ей «пролетарской жесткостью».