«А он мне нравится»: Дмитрий Песков встал на коньки и поразил всех на ледовом шоу жены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивил всех, исполнив танец на льду вместе со своей супругой Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Он выехал на ледовую арену в рамках мероприятия «Больше, чем шоу», подарил супруге букет алых роз и станцевал с ней под песню «А он мне нравится».

Дмитрий Песков. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kratko.novosti

Номер был встречен овациями зрителей. Шоу было посвящено юбилею Татьяны Навки. На лёд в рамках праздника выезжали титулованные фигуристы, такие как Пётр Чернышев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и многие другие.