«А он мне нравится»: Дмитрий Песков встал на коньки и поразил всех на ледовом шоу жены
Дмитрий Песков станцевал вместе с Татьяной Навкой на ледовом шоу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивил всех, исполнив танец на льду вместе со своей супругой Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Он выехал на ледовую арену в рамках мероприятия «Больше, чем шоу», подарил супруге букет алых роз и станцевал с ней под песню «А он мне нравится».
Дмитрий Песков. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kratko.novosti
Номер был встречен овациями зрителей. Шоу было посвящено юбилею Татьяны Навки. На лёд в рамках праздника выезжали титулованные фигуристы, такие как Пётр Чернышев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и многие другие.
Дмитрий Песков в документальном фильме о Татьяне Навке признался, что жена зарабатывает больше него. Сама фигуристка подтвердила, что муж часто шутит по этому поводу, говоря, что живёт «за Навкин счёт». Песков также отметил, что за 10 лет брака жена стала больше интересоваться политикой.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kratko.novosti