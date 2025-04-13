В ЦРУ утверждают, что советские солдаты после встречи с НЛО превратились в камень

ЦРУ рассекретило документ, согласно которому советские солдаты погибли после встречи с инопланетным неопознанным летающим объектом (НЛО). Об этом сообщает Fox News.

Согласно данным документа, инцидент произошёл между 1989 и 1990 годами и был впервые опубликован в 1993-м. Советские военные сбили НЛО, который пролетал над военной базой. Тогда пять инопланетян выбрались из обломков, слились в один объект и вспыхнули ярким светом, превратив 23 из 25 солдат в камень.

«Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут», — утверждает неназванный представитель ЦРУ.

Сбитый объект представляла собой корабль в форме тарелки. Военные запустили ракету класса «земля-воздух» по неизвестному самолёту, в результате чего он потерпел крушение недалеко от военной базы.