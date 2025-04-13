В «Родине» раскрыли состояние игрока после жёсткого столкновения на поле

Футболист московского клуба «Родина» Георгий Юдинцев получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно, сообщает телеграм-канал команды Первой лиги.

«У Жоры черепно-мозговая травма, состояние стабильное, он в сознании, передаёт всем привет и спасибо за поддержку», — говорится в сообщении.