В «Родине» раскрыли состояние игрока после жёсткого столкновения на поле
У футболиста «Родины» Юдинцева после столкновения на поле диагностировали ЧМТ
Футболист «Родины» Георгий Юдинцев (слева). Обложка © Telegram / ФК «Родина»
Футболист московского клуба «Родина» Георгий Юдинцев получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно, сообщает телеграм-канал команды Первой лиги.
«У Жоры черепно-мозговая травма, состояние стабильное, он в сознании, передаёт всем привет и спасибо за поддержку», — говорится в сообщении.
Напомним, во время матча Первой лиги в Саратове произошло столкновение между Юдинцевым и вратарём «Сокола» Никитой Карабашевым. Оба футболиста потеряли сознание и были госпитализированы со стадиона.