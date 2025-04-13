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13 апреля, 14:48

В «Родине» раскрыли состояние игрока после жёсткого столкновения на поле

У футболиста «Родины» Юдинцева после столкновения на поле диагностировали ЧМТ

Футболист «Родины» Георгий Юдинцев (слева). Обложка © Telegram / ФК «Родина»

Футболист «Родины» Георгий Юдинцев (слева). Обложка © Telegram / ФК «Родина»

Футболист московского клуба «Родина» Георгий Юдинцев получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно, сообщает телеграм-канал команды Первой лиги.

«У Жоры черепно-мозговая травма, состояние стабильное, он в сознании, передаёт всем привет и спасибо за поддержку», — говорится в сообщении.

Напомним, во время матча Первой лиги в Саратове произошло столкновение между Юдинцевым и вратарём «Сокола» Никитой Карабашевым. Оба футболиста потеряли сознание и были госпитализированы со стадиона.

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Мария Любицкая
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