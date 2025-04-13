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13 апреля, 15:13

Украинский дрон-камикадзе оставил без света жителей брянского посёлка

Богомаз: Дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в брянском посёлке Суземка

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в посёлке Суземка Суземского района Брянской области. В результате произошло частичное нарушение энергоснабжения жилых домов в населённом пункте. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий в посёлке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей», — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время подача электроэнергии восстановлена и осуществляется в штатном режиме.

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Ранее стало известно, что украинская сторона нанесла удар по трассе в Суземском районе. В момент обстрела на шоссе находился гражданский автомобиль с тремя взрослыми и полугодовалым ребёнком. Все находившиеся в машине получили ранения разной степени тяжести.

Ольга Сливченко
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