Украинский дрон-камикадзе оставил без света жителей брянского посёлка
Богомаз: Дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в брянском посёлке Суземка
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Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в посёлке Суземка Суземского района Брянской области. В результате произошло частичное нарушение энергоснабжения жилых домов в населённом пункте. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий в посёлке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей», — написал он в своём телеграм-канале.
В настоящее время подача электроэнергии восстановлена и осуществляется в штатном режиме.
Ранее стало известно, что украинская сторона нанесла удар по трассе в Суземском районе. В момент обстрела на шоссе находился гражданский автомобиль с тремя взрослыми и полугодовалым ребёнком. Все находившиеся в машине получили ранения разной степени тяжести.