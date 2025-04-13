Украинский дрон-камикадзе оставил без света жителей брянского посёлка

Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в посёлке Суземка Суземского района Брянской области. В результате произошло частичное нарушение энергоснабжения жилых домов в населённом пункте. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий в посёлке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей», — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время подача электроэнергии восстановлена и осуществляется в штатном режиме.