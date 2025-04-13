Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон восхитился выдержкой президента России Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер сохраняет спокойствие, несмотря на непоследовательные действия западных партнёров в урегулировании конфликта на Украине.

«Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам экс-аналитика ЦРУ, обвинения России в «намеренном затягивании» мирного урегулирования безосновательны. РФ во время 30-дневного перемирия не наносила удары по энергообъектам Украины, хотя Киев не раз нарушил договорённости.

«И снова мы слышим риторику о том, что Россия затягивает процесс, а президент Трамп испытывает разочарование. Это просто абсурдно», – уверен Джонсон.