«Восхищаюсь его терпением»: Экс-аналитик ЦРУ отметил выдержку Путина
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон восхитился выдержкой Путина в украинском конфликте
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон восхитился выдержкой президента России Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер сохраняет спокойствие, несмотря на непоследовательные действия западных партнёров в урегулировании конфликта на Украине.
«Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам экс-аналитика ЦРУ, обвинения России в «намеренном затягивании» мирного урегулирования безосновательны. РФ во время 30-дневного перемирия не наносила удары по энергообъектам Украины, хотя Киев не раз нарушил договорённости.
«И снова мы слышим риторику о том, что Россия затягивает процесс, а президент Трамп испытывает разочарование. Это просто абсурдно», – уверен Джонсон.
Ранее в Британии оценили сдержанность Путина. Британский политик Джордж Гэллоуэй восхитился высоким уровнем сдержанности президента РФ на фоне украинских провокаций. Он уверен, что на месте российского лидера бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, не оставил бы от столицы Украины «камня на камне».