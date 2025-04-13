В Новокузнецке суд отказался арестовать обвиняемых в удержании рабов
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Новокузнецкий суд не стал арестовывать группу лиц, подозреваемых в том, что они годами держали людей в трудовом рабстве. Об этом проинформировал Следственный комитет Кемеровской области.
В сообщении говорится, что трое жителей Кузбасса обвиняются в незаконном лишении свободы и эксплуатации людей. Следствие ходатайствовало об их аресте, однако суд отклонил эту просьбу. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчёт о расследовании и основаниях для принятого судом решения, а также поручил оспорить это решение.
Напомним, что ФСБ и Росгвардия уже освободили людей, которых злоумышленники держали в помещении под замком. Рабы собирали на городских свалках металл, а весь их труд оплачивался едой. Всего в рабство было взято восемь человек возрастом от 49 до 33 лет.