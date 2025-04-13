В Новокузнецке суд отказался арестовать обвиняемых в удержании рабов

Новокузнецкий суд не стал арестовывать группу лиц, подозреваемых в том, что они годами держали людей в трудовом рабстве. Об этом проинформировал Следственный комитет Кемеровской области.

В сообщении говорится, что трое жителей Кузбасса обвиняются в незаконном лишении свободы и эксплуатации людей. Следствие ходатайствовало об их аресте, однако суд отклонил эту просьбу. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчёт о расследовании и основаниях для принятого судом решения, а также поручил оспорить это решение.