Томских участковых поймали на сливе ритуальщикам личных данных умерших

Томская полиция выявила вопиющий факт: в ходе расследования выяснилось, что два участковых уполномоченных Октябрьского района продавали персональные данные скончавшихся граждан похоронному бюро. Как сообщили в региональном главке МВД, за незаконную передачу информации полицейские получали денежное вознаграждение.

«Предварительно установлено, что сотрудники полиции получили незаконное денежное вознаграждение за передачу персональных данных умерших граждан сотрудникам одной из ритуальных служб», — сказано в сообщении.

В настоящее время проводится проверка сотрудниками собственной безопасности. В полиции подчеркнули, что при подтверждении факта коррупции, участковые будут не только уволены из органов, но и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Дисциплинарное взыскание ждёт и их непосредственного руководителя.