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13 апреля, 05:19

В Красноярске у школы задержан мужчина в трусах, вооружённый ножом и табуреткой

В Красноярске у школы задержали полуголого мужчину с ножом и табуреткой

В Красноярске у школы задержан мужчина в трусах, вооружённый ножом и табуреткой. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Красноярске у школы задержан мужчина в трусах, вооружённый ножом и табуреткой. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В микрорайоне Покровка в Красноярске задержали мужчину, вооружённого ножом и табуреткой. Он ходил у школы №153 и привлёк внимание местных жителей. Из одежды на нём были одни трусы.

В Красноярске у школы задержали полуголого мужчину с ножом и табуреткой. Видео © VK / POKROVKA LIFE 124 | Покровка Красноярск

Видео с подозрительным мужчиной распространилось в социальных сетях 12 апреля. На нём видно, как он ходит у ограждения местной школы и наблюдает за детьми, которые бегали по стадиону. Обеспокоенные свидетели вызвали сотрудников полиции, хулигана задержали.

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Оксана Попова
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