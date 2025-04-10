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10 апреля, 06:45

Ворвавшийся в челябинскую школу 25-летний выпускник оказался пауэрлифтером с кучей наград

SHOT: Мужчина, проникший в школу Челябинска, оказался титулованным пауэрлифтером

Бывший ученик челябинской школы № 145 в микрорайоне Новосинеглазово, который ворвался в здание, оказался титулованным пауэрлифтером. Как стало известно Telegram-каналу SHOT, 25-летний Олег принимал участие в соревнованиях даже во время учёбы.

Бывший ученик Олег, напавший на собственную школу в Челябинске. Обложка © SHOT

Бывший ученик Олег, напавший на собственную школу в Челябинске. Обложка © SHOT

Он выступал в жиме лёжа и участвовал в турнирах, включая этап чемпионата мира по силовым видам спорта «Золотой тигр». По словам местных жителей, Олег жил в небольшой квартире недалеко от учебного учреждения.

По предварительным данным, сегодня утром он мог смешать спортивное питание с наркотиками, что привело к его неадекватному поведению и дальнейшим действиям в школе.

Учителей и девятиклассника наградят за задержание ворвавшегося в школу челябинца
Учителей и девятиклассника наградят за задержание ворвавшегося в школу челябинца

Напомним, что вся шумиха вокруг челябинской школы началось сегодня утром. Туда ворвался неадекватный мужчина, который прошёлся по коридорам, но не успел напасть на детей — его задержали. Злоумышленником оказался бывший ученик по имени Олег. Сейчас его увезли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а в учебном учреждении продолжаются занятия. Life.ru уже опубликовал героическое задержание неадеквата, в котором участвовали педагоги школы.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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