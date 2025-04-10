Ворвавшийся в челябинскую школу 25-летний выпускник оказался пауэрлифтером с кучей наград

Бывший ученик челябинской школы № 145 в микрорайоне Новосинеглазово, который ворвался в здание, оказался титулованным пауэрлифтером. Как стало известно Telegram-каналу SHOT, 25-летний Олег принимал участие в соревнованиях даже во время учёбы.

Бывший ученик Олег, напавший на собственную школу в Челябинске. Обложка © SHOT

Он выступал в жиме лёжа и участвовал в турнирах, включая этап чемпионата мира по силовым видам спорта «Золотой тигр». По словам местных жителей, Олег жил в небольшой квартире недалеко от учебного учреждения.