Ворвавшийся в челябинскую школу 25-летний выпускник оказался пауэрлифтером с кучей наград
SHOT: Мужчина, проникший в школу Челябинска, оказался титулованным пауэрлифтером
Бывший ученик челябинской школы № 145 в микрорайоне Новосинеглазово, который ворвался в здание, оказался титулованным пауэрлифтером. Как стало известно Telegram-каналу SHOT, 25-летний Олег принимал участие в соревнованиях даже во время учёбы.
Бывший ученик Олег, напавший на собственную школу в Челябинске. Обложка © SHOT
Он выступал в жиме лёжа и участвовал в турнирах, включая этап чемпионата мира по силовым видам спорта «Золотой тигр». По словам местных жителей, Олег жил в небольшой квартире недалеко от учебного учреждения.
По предварительным данным, сегодня утром он мог смешать спортивное питание с наркотиками, что привело к его неадекватному поведению и дальнейшим действиям в школе.
Напомним, что вся шумиха вокруг челябинской школы началось сегодня утром. Туда ворвался неадекватный мужчина, который прошёлся по коридорам, но не успел напасть на детей — его задержали. Злоумышленником оказался бывший ученик по имени Олег. Сейчас его увезли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а в учебном учреждении продолжаются занятия. Life.ru уже опубликовал героическое задержание неадеквата, в котором участвовали педагоги школы.