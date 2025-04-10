Учителей и девятиклассника наградят за задержание ворвавшегося в школу челябинца

Учитель ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины») Николай Григорьев и преподаватель физкультуры Магомед Магомедов смогли скрутить неадекватного мужчину по имени Олег, который ворвался в челябинскую школу № 145. Помогать в обезвреживании злоумышленника им начал ученик 9 класса Тигран Исингалеев, сообщает Министерство образования и науки региона.

«Сотрудники и обучающийся, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера», — говорится в сообщении.

Как только мужчина попал в школу, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. При этом Олег продолжал вести себя неадекватно: выламывал турникет, вошёл в кабинет директора и разбил компьютер. На поведение злоумышленника оперативно смогли среагировать педагоги учебного учреждения.