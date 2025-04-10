Учителей и девятиклассника наградят за задержание ворвавшегося в школу челябинца
Педагоги и ученик, которые смогли задержать неадекватного мужчину, ворвашегося в школу Челябинска. Обложка © Telegram / Наше образование 74
Учитель ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины») Николай Григорьев и преподаватель физкультуры Магомед Магомедов смогли скрутить неадекватного мужчину по имени Олег, который ворвался в челябинскую школу № 145. Помогать в обезвреживании злоумышленника им начал ученик 9 класса Тигран Исингалеев, сообщает Министерство образования и науки региона.
«Сотрудники и обучающийся, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера», — говорится в сообщении.
Как только мужчина попал в школу, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. При этом Олег продолжал вести себя неадекватно: выламывал турникет, вошёл в кабинет директора и разбил компьютер. На поведение злоумышленника оперативно смогли среагировать педагоги учебного учреждения.
На данный момент мужчина уже доставлен в местный отдел полиции. Его задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие в учебное учреждение по вызову тревожной кнопки. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Также сообщается, что мужчина не был вооружён ножом.
Напомним, что бывший ученик школы по имени Олег проник в здание и прошёлся по коридорам учебного заведения, но не успел нанести вред детям — его задержали. На данный момент в школе всё спокойно, преподаватели продолжают проводить уроки по расписанию. По предварительным данным, злоумышленник находился под действием наркотических средств: орал и матерился.