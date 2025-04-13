Катастрофа «Титаника»: Появились новые шокирующие подробности

Новые детали гибели «Титаника», произошедшей 113 лет назад, были обнародованы Университетом Ньюскала (Великобритания). Доцент кафедры кораблестроения Саймон Бенсон поделился информацией с телеканалом ABC.

В Великобритании провели самое масштабное на сегодняшний день 3D-сканирование обломков «Титаника», зафиксировав 715 тысяч изображений. По словам профессора, цель проекта — создание максимально точной цифровой копии легендарного лайнера, вплоть до самых незначительных элементов. Это позволило учёным Ньюскала точно установить момент столкновения лайнера с айсбергом.

«Сейчас мы фактически узнаем из этих симуляций, что время, которое потребовалось «Титанику» для столкновения с айсбергом составило 6,3 секунды», — заявил Бенсон