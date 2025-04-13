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13 апреля, 16:00

Катастрофа «Титаника»: Появились новые шокирующие подробности

Университет Ньюскала: Столкновение «Титаника» с айсбергом произошло за 6,3 секунды

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Новые детали гибели «Титаника», произошедшей 113 лет назад, были обнародованы Университетом Ньюскала (Великобритания). Доцент кафедры кораблестроения Саймон Бенсон поделился информацией с телеканалом ABC.

В Великобритании провели самое масштабное на сегодняшний день 3D-сканирование обломков «Титаника», зафиксировав 715 тысяч изображений. По словам профессора, цель проекта — создание максимально точной цифровой копии легендарного лайнера, вплоть до самых незначительных элементов. Это позволило учёным Ньюскала точно установить момент столкновения лайнера с айсбергом.

«Сейчас мы фактически узнаем из этих симуляций, что время, которое потребовалось «Титанику» для столкновения с айсбергом составило 6,3 секунды», — заявил Бенсон

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Напомним, «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Трагедия унесла жизни около 1,5 тысяч человек. Ранее Life.ru сообщал, что самый дорогой связанный с «Титаником» предмет ушёл с молотка за $2 млн.

Наталья Демьянова
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