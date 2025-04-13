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13 апреля, 16:29

Песков раскрыл, как часто Путин посвящает время игре в хоккей

Песков заявил, что Путин регулярно играет в хоккей

Путин на льду. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Путин на льду. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин регулярно играет в хоккей. Однако точно расписания и количества тренировок он не раскрыл.

«Он играет, он играет регулярно в хоккей, это единственное, что я знаю», — сказал Песков журналисту в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин начал заниматься хоккеем под руководством двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. В 2012 году он впервые вышел на лёд в составе команды Ночной хоккейной лиги, которую сам основал годом ранее.

Не отстаёт в спортивном плане и пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков вышел на лёд и вместе со своей супругой-фигуристкой Татьяной Навкой исполнил зажигательный танец под песню «А он мне нравится». Номер был показан на шоу в честь юбилея спортсменки.

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Полина Никифорова
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