В Италии продолжают издавать учебники географии, где Крым обозначен как часть России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий Крым, заявил, что это отражает реальное положение дел.

«В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность — это абсолютно бессмысленная задача», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Шеремет заявил, что Крым всегда был российским, а 2014 год «исправил историческую ошибку» украинского периода. Он призвал киевские власти признать Крым российским в учебниках, как это, по его мнению, сделала Италия, назвав Крым «исторической землёй России, незаслуженно оказавшейся под контролем Украины».

Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии Елена Ким сообщила, что в итальянских учебниках Крым указан российским, и отметила снижение поддержки Украины в Италии за последние три года.