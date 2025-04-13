Разгромная победа «Зенита» над «Краснодаром» обострила борьбу за лидерство в РПЛ
«Зенит» переиграл «Краснодар» со счётом 4:1 и сократил разрыв в турнирной таблице
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В Санкт-Петербурге состоялся матч 24-го тура чемпионата Мир, в котором «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:1. На стадионе присутствовало 57 105 болельщиков.
Голы забили футболисты Андрей Мостовой (на 29-ой минуте), Лусиано Гонду (38), Максим Глушенков 81) и Луис Энрике (90+1). У проигравших отличился Никита Кривцов (16).
«Зенит» со своими 50 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар», имеющий в активе 52 очка, продолжает удерживать лидерство. Матч первого круга завершился со счётом 2:0 в пользу «Краснодара» — в случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям будет у петербургского клуба.
Подопечные Сергея Семака 20 апреля примут дома «Химки», а 16 апреля сыграют на домашнем поле с «Ростовом» в полуфинале «Пути регионов» Фонбет — Кубка России. «Краснодар» 19 апреля встретится дома с грозненским «Ахматом» в 25-м туре РПЛ.
Ранее ЦСКА выиграл пять матчей подряд Российской Премьер-лиги. Накануне армейцы обыграли Оренбург» и догнали «Спартак».