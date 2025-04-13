Любителю приключений из Сибири пришлось вплавь добираться до берега с оторвавшейся льдины

В Красноярске мужчина оказался на отколовшейся льдине у острова Отдыха. Он не растерялся и решил самостоятельно добраться до берега. Видео с заплывом опубликовал SHOT.

В Красноярске мужчина на отколовшейся льдине решил доплыть до берега. Видео © SHOT

Мужчина нырнул в нескольких метрах от берега, не дожидаясь, пока льдина сама подплывёт. По словам очевидцев, всё закончилось хорошо. Любитель приключений пошёл домой отогреваться.