Любителю приключений из Сибири пришлось вплавь добираться до берега с оторвавшейся льдины
SHOT: В Красноярске дрейфовавший на льдине мужчина сумел сам добраться до берега
В Красноярске мужчина оказался на отколовшейся льдине у острова Отдыха. Он не растерялся и решил самостоятельно добраться до берега. Видео с заплывом опубликовал SHOT.
В Красноярске мужчина на отколовшейся льдине решил доплыть до берега. Видео © SHOT
Мужчина нырнул в нескольких метрах от берега, не дожидаясь, пока льдина сама подплывёт. По словам очевидцев, всё закончилось хорошо. Любитель приключений пошёл домой отогреваться.
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