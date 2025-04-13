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Регион
13 апреля, 17:00

Любителю приключений из Сибири пришлось вплавь добираться до берега с оторвавшейся льдины

SHOT: В Красноярске дрейфовавший на льдине мужчина сумел сам добраться до берега

В Красноярске мужчина оказался на отколовшейся льдине у острова Отдыха. Он не растерялся и решил самостоятельно добраться до берега. Видео с заплывом опубликовал SHOT.

В Красноярске мужчина на отколовшейся льдине решил доплыть до берега. Видео © SHOT

Мужчина нырнул в нескольких метрах от берега, не дожидаясь, пока льдина сама подплывёт. По словам очевидцев, всё закончилось хорошо. Любитель приключений пошёл домой отогреваться.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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