Российский чиновник потратил взятку на покупку бронетехники для бойцов СВО
«Ъ»: Новосибирский чиновник потратил взятку на покупку техники для бойцов СВО
Александр Зырянов. Обложка © ТАСС / Болдырева Полина
Глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов использовал коррупционные доходы для покупки бронированных автомобилей «Газель», которые затем были отправлены в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант».
Около трёх миллионов рублей — в том числе сумма, полученная в качестве взятки, пошли на покупку пяти бронированных «Газелей». Эти машины были доставлены в зону СВО, сообщает сторона защиты Зырянова, который находится под арестом с лета 2024 года. В апреле 2024 года бронетехнику отправили в Донецк.
Следственным управлением СКР по Новосибирской области Александру Зырянову было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и покушение на взятку.
Ранее в Москве был арестован бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов. Чиновника заподозрили в получении крупной взятки. Решение об аресте на месяц и 30 дней вынес Басманный суд столицы.