Российский чиновник потратил взятку на покупку бронетехники для бойцов СВО

Глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов использовал коррупционные доходы для покупки бронированных автомобилей «Газель», которые затем были отправлены в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Около трёх миллионов рублей — в том числе сумма, полученная в качестве взятки, пошли на покупку пяти бронированных «Газелей». Эти машины были доставлены в зону СВО, сообщает сторона защиты Зырянова, который находится под арестом с лета 2024 года. В апреле 2024 года бронетехнику отправили в Донецк.

Следственным управлением СКР по Новосибирской области Александру Зырянову было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и покушение на взятку.