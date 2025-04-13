Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 17:09

Российский чиновник потратил взятку на покупку бронетехники для бойцов СВО

«Ъ»: Новосибирский чиновник потратил взятку на покупку техники для бойцов СВО

Александр Зырянов. Обложка © ТАСС / Болдырева Полина

Александр Зырянов. Обложка © ТАСС / Болдырева Полина

Глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов использовал коррупционные доходы для покупки бронированных автомобилей «Газель», которые затем были отправлены в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Около трёх миллионов рублей — в том числе сумма, полученная в качестве взятки, пошли на покупку пяти бронированных «Газелей». Эти машины были доставлены в зону СВО, сообщает сторона защиты Зырянова, который находится под арестом с лета 2024 года. В апреле 2024 года бронетехнику отправили в Донецк.

Следственным управлением СКР по Новосибирской области Александру Зырянову было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и покушение на взятку.

ФСБ показала видео задержания бывшего чиновника Росморречфлота за взятки
ФСБ показала видео задержания бывшего чиновника Росморречфлота за взятки

Ранее в Москве был арестован бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов. Чиновника заподозрили в получении крупной взятки. Решение об аресте на месяц и 30 дней вынес Басманный суд столицы.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar