«Что это значит?!»: Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции
Политик Филиппо раскритиковал Макрона за принуждение РФ к перемирию на Украине
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в развязывании третьей мировой войны и принуждении России к перемирию на Украине. Об этом политик сообщил в социальной сети Х.
«Что это значит?! Принудить, отправив ещё больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!» — написал он.
Ранее Макрона призвали брать пример с президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Его также обвинили в развёртывании «кровавой и абсурдной авантюры». Французскому лидеру посоветовали не вмешиваться в переговоры Вашингтона и Москвы.