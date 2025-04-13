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13 апреля, 17:28

«Что это значит?!»: Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за принуждение РФ к перемирию на Украине

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в развязывании третьей мировой войны и принуждении России к перемирию на Украине. Об этом политик сообщил в социальной сети Х.

«Что это значит?! Принудить, отправив ещё больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!» — написал он.

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Ранее Макрона призвали брать пример с президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Его также обвинили в развёртывании «кровавой и абсурдной авантюры». Французскому лидеру посоветовали не вмешиваться в переговоры Вашингтона и Москвы.

Алена Пенчугина
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