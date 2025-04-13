«Что это значит?!»: Слова Макрона о России вызвали ярость во Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в развязывании третьей мировой войны и принуждении России к перемирию на Украине. Об этом политик сообщил в социальной сети Х.

«Что это значит?! Принудить, отправив ещё больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!» — написал он.