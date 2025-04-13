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13 апреля, 18:08

В Петербурге суд арестовал девушку за проукраинские выкрики на спектакле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В Санкт-Петербурге на семь дней арестовали жительницу Тихвина за проукраинские лозунги во время спектакля. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Василиса М., находясь в помещении концертного зала, выкрикивала лозунг «Слава Украине», выражалась нецензурной бранью в адрес Б., на замечания не реагировала», — рассказали в пресс-службе.

Россиянка не признала своей вины, заявив, что в тот вечер употребляла спиртные напитки. Инцидент произошёл в помещении концертного зала, расположенного на Сытнинской улице.

Ранее подростка из Орловской области приговорили к 7,5 года лишения свободы за диверсию и госизмену. Он поджёг релейный шкаф и получил за это денежное вознаграждение. Украинский куратор инструктировал его через Telegram.

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Полина Никифорова
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