Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 18:02

Советник Трампа, которого Маск назвал «отсталым идиотом», перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник Трампа Питер Наварро перепутал КНДР с Южной Кореей

Питер Наварро. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Питер Наварро. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро перепутал Южную Корею и КНДР. В интервью телеканалу NBC News он заявил, что США якобы ведут переговоры о торговле с Пхеньяном.

«У нас есть Соединённое Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль», — сказал советник.

Ведущая уточнила у Наварро, не оговорился ли он. Тогда советник поправился и назвал Южную Корею. Он также отметил, что остальные страны «выстраиваются в очередь за дверью» и ожидают, когда Соединённые Штаты начнут обсуждения с ними.

Трамп объявил о назначении Дэвида Сакса «царём Белого дома» по ИИ
Трамп объявил о назначении Дэвида Сакса «царём Белого дома» по ИИ

Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал Питера Наварро, назвав его «идиотом» и «отсталым». Это произошло после того, как советник заявил, что Tesla не является производителем, а лишь собирает электромобили из импортных комплектующих. Предприниматель высмеял его назвав «Питером Ретаррдо» (от английского слова retarded — умственно отсталый).

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar