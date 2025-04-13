Советник Трампа, которого Маск назвал «отсталым идиотом», перепутал КНДР с Южной Кореей
Советник Трампа Питер Наварро перепутал КНДР с Южной Кореей
Питер Наварро. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро перепутал Южную Корею и КНДР. В интервью телеканалу NBC News он заявил, что США якобы ведут переговоры о торговле с Пхеньяном.
«У нас есть Соединённое Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль», — сказал советник.
Ведущая уточнила у Наварро, не оговорился ли он. Тогда советник поправился и назвал Южную Корею. Он также отметил, что остальные страны «выстраиваются в очередь за дверью» и ожидают, когда Соединённые Штаты начнут обсуждения с ними.
Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал Питера Наварро, назвав его «идиотом» и «отсталым». Это произошло после того, как советник заявил, что Tesla не является производителем, а лишь собирает электромобили из импортных комплектующих. Предприниматель высмеял его назвав «Питером Ретаррдо» (от английского слова retarded — умственно отсталый).