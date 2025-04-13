Советник Трампа, которого Маск назвал «отсталым идиотом», перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро перепутал Южную Корею и КНДР. В интервью телеканалу NBC News он заявил, что США якобы ведут переговоры о торговле с Пхеньяном.

«У нас есть Соединённое Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль», — сказал советник.

Ведущая уточнила у Наварро, не оговорился ли он. Тогда советник поправился и назвал Южную Корею. Он также отметил, что остальные страны «выстраиваются в очередь за дверью» и ожидают, когда Соединённые Штаты начнут обсуждения с ними.