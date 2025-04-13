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13 апреля, 18:23

В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

В ночь на 14 апреля в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемого тумана и гололедицы. Гидрометцентр предупреждает о возможном ухудшении видимости (до 300 метров) и осложнении дорожной ситуации с 21:00 до 09:00.

«В отдельных районах области ночью и утром понедельника, 14 апреля, ожидается туман, ухудшение видимости до 300 метров», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Москве ночью ожидается от -1 до -3 °C, а днем потеплеет до +12...+14 °C. В Подмосковье днём воздух прогреется до +15 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 м/с.

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Ранее Life.ru рассказал, когда в Москве и Подмосковье растает снег. Это произойдёт всего за двое суток из-за аномального тепла. Несмотря на ночной снегопад в столице, количество ранее выпавших осадков продолжает сокращаться. Высота снежного покрова на ВДНХ и в Тушино уменьшилась до двух сантиметров, а у МГУ — на пять.

Алена Пенчугина
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