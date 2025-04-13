В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана

В ночь на 14 апреля в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемого тумана и гололедицы. Гидрометцентр предупреждает о возможном ухудшении видимости (до 300 метров) и осложнении дорожной ситуации с 21:00 до 09:00.

«В отдельных районах области ночью и утром понедельника, 14 апреля, ожидается туман, ухудшение видимости до 300 метров», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Москве ночью ожидается от -1 до -3 °C, а днем потеплеет до +12...+14 °C. В Подмосковье днём воздух прогреется до +15 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 м/с.