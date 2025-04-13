Россия продолжает сотрудничать с ОБСЕ, несмотря на то, что организация находится в состоянии глубокого кризиса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«ОБСЕ просто деградировала, деградировала в фантастических размерах. На сегодняшний день у нас на самом деле не так много причин продолжать работать с ОБСЕ, потому что это слишком ангажированная организация, слишком много вопросов, которые просто блокируются на площадке», — сказал он в эфире программы телеканала «Соловьёв Live».

Мирошник заявил, что ОБСЕ, посредством камер наблюдения, предназначенных для мониторинга соблюдения перемирия, фактически предоставляла разведывательные данные украинским военным. Несмотря на это, Россия намерена оставаться в составе ОБСЕ, чтобы противодействовать распространению искажённой информации о ситуации в Европе.

