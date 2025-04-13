В МИД РФ заявили о деградации ОБСЕ «в фантастических размерах»
Посол Мирошник: ОБСЕ утратила объективность, но РФ не намерена из неё выходить
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Россия продолжает сотрудничать с ОБСЕ, несмотря на то, что организация находится в состоянии глубокого кризиса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«ОБСЕ просто деградировала, деградировала в фантастических размерах. На сегодняшний день у нас на самом деле не так много причин продолжать работать с ОБСЕ, потому что это слишком ангажированная организация, слишком много вопросов, которые просто блокируются на площадке», — сказал он в эфире программы телеканала «Соловьёв Live».
Мирошник заявил, что ОБСЕ, посредством камер наблюдения, предназначенных для мониторинга соблюдения перемирия, фактически предоставляла разведывательные данные украинским военным. Несмотря на это, Россия намерена оставаться в составе ОБСЕ, чтобы противодействовать распространению искажённой информации о ситуации в Европе.
Ранее в МИД РФ заявили о недопустимости повторения «псевдомиротворчества» ОБСЕ в Украине и иностранной интервенции. Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны были следить за выполнением Минских соглашений, но на самом деле ситуация сложилась иначе, подчеркнули в министерстве.