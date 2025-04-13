«Ничего такого»: Глава МИД Украины опроверг встречу с представителями РФ в Турции
Глава МИД Украины Сибига опроверг встречу представителей Киева и Москвы в Турции
Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / DIA Images/ABACA
Глава МИД Украины Андрей Сибига не стал подтверждать планы по переговорам с Россией по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. Об этом сообщает украинский телеканал «ТСН».
«Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось», — уточняет телеканал.
Напомним, ранее стало известно, что встреча Москвы и Киева по Чёрному морю пройдёт в Анкаре 15-16 апреля. Такими данными поделился турецкий телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны страны.