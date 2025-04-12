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12 апреля, 15:31

Глава МИД Украины сбежал от журналиста после вопроса о плане Келлога по разделу страны

Сибига проигнорировал вопрос о плане Келлога по разделу Украины

Андрей Сибига. Обложка © Gettyimages / NurPhoto

Андрей Сибига. Обложка © Gettyimages / NurPhoto

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сбежал от корреспондента, который поинтересовался у него, видел ли он план спецпредставителя американского президента Кита Келлога по разделу Незалежной. Соответствующее видео опубликовала газета «Известия».

Глава МИД Украины Андрей Сибига сбежал от журналиста. Видео © «Известия»

На кадрах видно, как Сибига игнорирует вопрос и спешно удаляется после неудобного вопроса журналиста. Инцидент произошёл на полях Антальского дипломатического форума.

Риск эскалации: В МИД РФ отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля
Риск эскалации: В МИД РФ отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля

Напомним, что ранее Кит Келлог предложил разделить Украину по образцу послевоенного Берлина, где существовали советский, американский, британский и французский секторы. Спецпосланник аргументирует свою позицию тем, что современная Незалежная обладает территорией, которая теоретически позволяет разместить миротворческие контингенты различных стран. Однако позже Келлог обвинил издание Times в искажении его слов, заявив, что не имел в виду «раздел» страны.

Алена Пенчугина
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