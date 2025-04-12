Глава МИД Украины сбежал от журналиста после вопроса о плане Келлога по разделу страны
Сибига проигнорировал вопрос о плане Келлога по разделу Украины
Андрей Сибига. Обложка © Gettyimages / NurPhoto
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сбежал от корреспондента, который поинтересовался у него, видел ли он план спецпредставителя американского президента Кита Келлога по разделу Незалежной. Соответствующее видео опубликовала газета «Известия».
Глава МИД Украины Андрей Сибига сбежал от журналиста. Видео © «Известия»
На кадрах видно, как Сибига игнорирует вопрос и спешно удаляется после неудобного вопроса журналиста. Инцидент произошёл на полях Антальского дипломатического форума.
Напомним, что ранее Кит Келлог предложил разделить Украину по образцу послевоенного Берлина, где существовали советский, американский, британский и французский секторы. Спецпосланник аргументирует свою позицию тем, что современная Незалежная обладает территорией, которая теоретически позволяет разместить миротворческие контингенты различных стран. Однако позже Келлог обвинил издание Times в искажении его слов, заявив, что не имел в виду «раздел» страны.