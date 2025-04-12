Идея, предложенная спецпосланником президента США по Украине Кита Келлога о разделении Незалежной на зоны контроля между европейскими странами и Россией, может привести к новой эскалации конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Дипломат считает, что предложение о разделении территории на зоны контроля не является приемлемым решением для системного урегулирования ситуации, на чём настаивает Россия. Он подчеркнул, что наличие зоны милитаризации и радикально настроенных групп на Украине может в конечном итоге привести к новой эскалации конфликта.

«Промежуток на зализывание ран может быть очень короткий: собрали, проанализировали предыдущий опыт, подготовились, опять через Великобританию прокачали десятки тысяч боевиков и отправили воевать заново», — прокомментировал предложение Келлога Мирошник.