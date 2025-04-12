Риск эскалации: В МИД РФ отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля
Мирошник: Разделение Украины на зоны контроля грозит эскалацией конфликта
Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru
Идея, предложенная спецпосланником президента США по Украине Кита Келлога о разделении Незалежной на зоны контроля между европейскими странами и Россией, может привести к новой эскалации конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Дипломат считает, что предложение о разделении территории на зоны контроля не является приемлемым решением для системного урегулирования ситуации, на чём настаивает Россия. Он подчеркнул, что наличие зоны милитаризации и радикально настроенных групп на Украине может в конечном итоге привести к новой эскалации конфликта.
«Промежуток на зализывание ран может быть очень короткий: собрали, проанализировали предыдущий опыт, подготовились, опять через Великобританию прокачали десятки тысяч боевиков и отправили воевать заново», — прокомментировал предложение Келлога Мирошник.
По словам посла, обсуждения о силах сдерживания и миротворческих контингентах могут привести к попыткам установить контроль над территорией и зафиксировать свою подмандатную зону. Мирошник отметил, что такая подмандатная зона сохранит уровень токсичности, против которого и была инициирована специальная военная операция.
Как сообщал Life.ru, в статье издания Times говорилось, что Келлог допустил возможность разделения Украины на контрольные зоны. Это сравнили с послевоенным Берлином 1945 года, где существовали советский, американский, британский и французский секторы. При этом речь шла о большой территории, которая способна принять миротворцев из разных стран. Позже Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины на зоны контроля.