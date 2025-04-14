Несколько рейсов на север Приморья отменили из-за плохой погоды

Несколько рейсов на север Приморского края отменили из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пластун-Авиа».

«Владивосток — Терней – Владивосток — отмена по метеоусловиям, (вертолетный рейс. – прим. Life.ru) Дальнегорск — Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Единка — Агзу — Единка — Светлая — Максимовка — Амгу — Терней — Дальнегорск — отмена по метеоусловиям», — сообщает пресс-служба авиапредприятия.

В Приморье на 13-14 апреля объявили штормовое предупреждение. Причиной стал циклон, который принёс в регион сильные дожди. Сильный ветер с порывами до 27-32 м/с вызвал несколько аварий на сетях. Из-за мощных осадков затопило участок трассы Лазо – Заповедный.