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Регион
14 апреля, 01:39

Несколько рейсов на север Приморья отменили из-за плохой погоды

Аэропорт Владивостока. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Аэропорт Владивостока. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Несколько рейсов на север Приморского края отменили из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пластун-Авиа».

«ВладивостокТерней – Владивостокотмена по метеоусловиям, (вертолетный рейс. – прим. Life.ru) ДальнегорскТернейАмгуМаксимовкаСветлаяЕдинкаАгзуЕдинкаСветлаяМаксимовкаАмгуТернейДальнегорскотмена по метеоусловиям», — сообщает пресс-служба авиапредприятия.

В Приморье на 13-14 апреля объявили штормовое предупреждение. Причиной стал циклон, который принёс в регион сильные дожди. Сильный ветер с порывами до 27-32 м/с вызвал несколько аварий на сетях. Из-за мощных осадков затопило участок трассы Лазо – Заповедный.

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Никита Никонов
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