Россиянин Сулейманов отметился первым голом в чемпионате США
Футболист Сулейманов забил дебютный гол за «Канзас-Сити» в матче с «Портлендом»
Магомед-Шапи Сулейманов. Обложка © X / Sporting KC Communications
Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт своим голам в чемпионате США, отличившись в составе «Канзас-Сити» в поединке против «Портленда». Встреча прошла в рамках регулярного сезона MLS и завершилась со счётом 2:2.
На 16-й минуте матча Сулейманов нанёс точный удар со стандарта, поразив ворота соперника. Это первый мяч россиянина в североамериканской лиге. До этого он семь раз выходил на поле, ограничившись двумя голевыми пасами.
Дебютный гол. Видео © X / Sporting Kansas City
В феврале текущего года Сулейманов перебрался в «Канзас-Сити» из греческого «Ариса», с которым заключил контракт осенью 2023-го. До периода в Салониках он выступал за «Краснодар», а также был арендован турецким «Гиресунспором» и израильским клубом «Хапоэль» (Беэр-Шева).
А ранее российский вратарь Матвей Сафонов досрочно выиграл чемпионат Франции по футболу в составе клуба «Пари Сен-Жермен». По результатам 28 туров «Пари Сен-Жермен» заработал 74 очка. Его ближайший конкурент — «Монако» — заработал всего 50 и уже не имеет математической возможности обогнать парижан.