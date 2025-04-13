Россиянин Сулейманов отметился первым голом в чемпионате США

Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт своим голам в чемпионате США, отличившись в составе «Канзас-Сити» в поединке против «Портленда». Встреча прошла в рамках регулярного сезона MLS и завершилась со счётом 2:2.

На 16-й минуте матча Сулейманов нанёс точный удар со стандарта, поразив ворота соперника. Это первый мяч россиянина в североамериканской лиге. До этого он семь раз выходил на поле, ограничившись двумя голевыми пасами.

Дебютный гол. Видео © X / Sporting Kansas City

В феврале текущего года Сулейманов перебрался в «Канзас-Сити» из греческого «Ариса», с которым заключил контракт осенью 2023-го. До периода в Салониках он выступал за «Краснодар», а также был арендован турецким «Гиресунспором» и израильским клубом «Хапоэль» (Беэр-Шева).