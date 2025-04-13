Серии взрывов прогремели в Одессе и Херсоне
Взрыв на улице с огненными облаками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov
В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне зафиксировали серии взрывов. Информацию вечером 13 апреля сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов в соцсетях и украинский «24-й канал».
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской и Харьковской областей.
Ранее сообщалось, что огромный «ядерный гриб» от взрыва сняли на видео после мощного удара по Украине. Он образовался после подрыва САУ «Гвоздика». Российский дрон-разведчик зафиксировал полное уничтожение вражеской техники.