Серии взрывов прогремели в Одессе и Херсоне

В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне зафиксировали серии взрывов. Информацию вечером 13 апреля сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов в соцсетях и украинский «24-й канал».

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской и Харьковской областей.