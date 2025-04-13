Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 19:36

Серии взрывов прогремели в Одессе и Херсоне

Взрыв на улице с огненными облаками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Взрыв на улице с огненными облаками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне зафиксировали серии взрывов. Информацию вечером 13 апреля сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов в соцсетях и украинский «24-й канал».

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской и Харьковской областей.

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Ранее сообщалось, что огромный «‎ядерный гриб» от взрыва сняли на видео после мощного удара по Украине. Он образовался после подрыва САУ «Гвоздика». Российский дрон-разведчик зафиксировал полное уничтожение вражеской техники.

Антон Голыбин
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