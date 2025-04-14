Российский военный сбил дрон ВСУ палкой
Российский военнослужащий нейтрализовал украинский дрон с помощью палки
На одном из участков фронта российский военнослужащий сумел остановить украинский дрон, используя лишь подручное средство — палку. Момент был зафиксирован на видео, опубликованном в Telegram-канале военкора Евгения Лисицына.
На кадрах видно, как военнослужащий идёт среди деревьев, когда дрон начинает сближение. Солдат мгновенно реагирует и с помощью подручного средства выводит беспилотник из строя.
Ранее российский солдат Хитман спас раненых товарищей, сбив головой дрон-камикадзе ВСУ. В госпитале врачи буквально собирали голову бойца. Медикам удалось частично сохранить ему зрение.
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