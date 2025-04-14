Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 21:10

Российский военный сбил дрон ВСУ палкой

Российский военнослужащий нейтрализовал украинский дрон с помощью палки

На одном из участков фронта российский военнослужащий сумел остановить украинский дрон, используя лишь подручное средство — палку. Момент был зафиксирован на видео, опубликованном в Telegram-канале военкора Евгения Лисицына.

На кадрах видно, как военнослужащий идёт среди деревьев, когда дрон начинает сближение. Солдат мгновенно реагирует и с помощью подручного средства выводит беспилотник из строя.

Хинштейн показал найденный в курском приграничье 200-килограммовый дрон ВСУ
Хинштейн показал найденный в курском приграничье 200-килограммовый дрон ВСУ

Ранее российский солдат Хитман спас раненых товарищей, сбив головой дрон-камикадзе ВСУ. В госпитале врачи буквально собирали голову бойца. Медикам удалось частично сохранить ему зрение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Тимур Хингеев
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