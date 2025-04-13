Лифт с женщиной внутри рухнул в ТЦ на юго-западе Москвы

В одном из торговых центров на юго-западе Москвы произошло ЧП с пассажирским лифтом: кабина внезапно переместилась вниз с подземного этажа на более глубокий уровень. На момент инцидента внутри находилась женщина, получившая травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Происшествие зафиксировано в здании на улице Каховка. По предварительным данным, подъёмник внезапно просел с отметки -1 на уровень -2. Пострадавшую незамедлительно передали медикам — её состояние уточняется.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Черёмушкинской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении.