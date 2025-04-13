Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 20:26

Лифт с женщиной внутри рухнул в ТЦ на юго-западе Москвы

Лифт в ТЦ, который упал с женщиной внутри. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Лифт в ТЦ, который упал с женщиной внутри. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В одном из торговых центров на юго-западе Москвы произошло ЧП с пассажирским лифтом: кабина внезапно переместилась вниз с подземного этажа на более глубокий уровень. На момент инцидента внутри находилась женщина, получившая травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Происшествие зафиксировано в здании на улице Каховка. По предварительным данным, подъёмник внезапно просел с отметки -1 на уровень -2. Пострадавшую незамедлительно передали медикам — её состояние уточняется.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Черёмушкинской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении.

«Требуйте отчёты»: Эксперт рассказал, как заставить работать недобросовестную УК
«Требуйте отчёты»: Эксперт рассказал, как заставить работать недобросовестную УК

А ранее москвичи пожаловались на лифты в ЖК «Полярная, 25» в Медведкове. По их словам, подъёмники застревают между этажами и каждый день ломаются. Управляющая компания нехотя отвечает на их жалобы через раз.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar