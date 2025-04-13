Огромную букву «V» в небе над Москвой сняли на видео
Жители Москвы запечатлели ночью необычное явление в небе — огромную букву «V». Видео было опубликовано в Telegram-канале «Первый Московский».
V в небе над Москвой. Видео © Telegram / «Первый Московский»
«Не, ну, точно патриоты; смотрите, ужас», — говорят на видео изумлённые очевидцы.
Предположительно, данный рисунок является конденсационным следом от самолётов.
А ранее пилоты пассажирского самолёта доложили диспетчерам, что заметили НЛО в небе над Владимиром, о странном объекте также были оповещены силы ПВО. Лайнер летел из Ижевска в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
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Telegram / Первый Московский