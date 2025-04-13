Огромную букву «V» в небе над Москвой сняли на видео

В ЦРУ утверждают, что советские солдаты после встречи с НЛО превратились в камень

В ЦРУ утверждают, что советские солдаты после встречи с НЛО превратились в камень

А ранее пилоты пассажирского самолёта доложили диспетчерам, что заметили НЛО в небе над Владимиром, о странном объекте также были оповещены силы ПВО. Лайнер летел из Ижевска в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.