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Регион
13 апреля, 20:41

Огромную букву «V» в небе над Москвой сняли на видео

Жители Москвы запечатлели ночью необычное явление в небе — огромную букву «V». Видео было опубликовано в Telegram-канале «Первый Московский».

V в небе над Москвой. Видео © Telegram / «Первый Московский»

«Не, ну, точно патриоты; смотрите, ужас», — говорят на видео изумлённые очевидцы.

Предположительно, данный рисунок является конденсационным следом от самолётов.

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А ранее пилоты пассажирского самолёта доложили диспетчерам, что заметили НЛО в небе над Владимиром, о странном объекте также были оповещены силы ПВО. Лайнер летел из Ижевска в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Обложка ©

Telegram / Первый Московский

Тимур Хингеев
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