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14 апреля, 01:59

Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов на Камчатке

Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе проверки по факту проведения мигрантами в Камчатском крае религиозных обрядов в непредусмотренных для этого местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В социальных медиа сообщается, что на Камчатке мигранты незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов, которое функционирует без каких-либо разрешений», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в связи с этим начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Камчатке Владимиру Кулакову доложить о ходе проверки.

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Ранее Бастрыкин заявил о «всё более дерзком» проявлении экстремизма среди мигрантов. Глава СК также указал на то, что многие из них находятся в стране незаконно, свободно перемещаются по территории России и регулярно нарушают миграционное законодательство.

Никита Никонов
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