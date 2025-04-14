Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов на Камчатке

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе проверки по факту проведения мигрантами в Камчатском крае религиозных обрядов в непредусмотренных для этого местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В социальных медиа сообщается, что на Камчатке мигранты незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов, которое функционирует без каких-либо разрешений», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в связи с этим начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Камчатке Владимиру Кулакову доложить о ходе проверки.