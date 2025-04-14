Более 10 полицейских пострадали в жёстких столкновениях с фанатами перед римским дерби

В Риме 13 полицейских пострадали в результате столкновений с футбольными фанатами во время подготовки к дерби между столичными клубами «Лацио» и «Рома». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на полицейское управление столицы Италии.

По данным властей, фанаты «Ромы» попытались прорваться через полицейские заслоны в районе Олимпийского стадиона за несколько часов до начала матча. В этот момент на них начали лететь камни, бутылки и другие предметы. Для сдерживания агрессии полицейские применили водомёты и слезоточивый газ.

Столкновения произошли и с болельщиками «Лацио», которые, направляясь к стадиону, атаковали правоохранителей. В ответ на это сотрудники использовали аналогичные меры, пытаясь предотвратить дальнейшие беспорядки. Во время столкновений пострадали не только полицейские, но и были повреждены несколько автомобилей и городская инфраструктура, включая светофор.

Само римское дерби закончилось со счётом 1:1.