США нанесли сокрушительный удар по Йемену, есть жертвы и раненые

Американские ВВС нанесли серию ударов по территории Йемена. Есть жертвы и раненные. Об этом сообщает министерство здравоохранения и окружающей среды Йемена.

Авиация США нанесла три удара по керамическому заводу «Ас-Савари» в провинции Сана. По данным телеканала Al Masirah, завод расположен в округе Бани-Матар. Число жертв авиаударов возросло до пяти, 13 человек получили ранения. Представители движения «Ансар Алла» (хуситы) пока не комментировали ситуацию.

«Число погибших возросло до пяти человек, 13 ранены в результате налётов американского агрессора на завод «Ас-Сувари» в районе Матна в Бани Матаре», — сообщили в министерстве здравоохранения и окружающей среды Йемена.