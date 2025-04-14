США нанесли сокрушительный удар по Йемену, есть жертвы и раненые
Минздрав Йемена: Не менее 5 человек погибли при ударе США по заводу «Ас-Сувари»
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Американские ВВС нанесли серию ударов по территории Йемена. Есть жертвы и раненные. Об этом сообщает министерство здравоохранения и окружающей среды Йемена.
Авиация США нанесла три удара по керамическому заводу «Ас-Савари» в провинции Сана. По данным телеканала Al Masirah, завод расположен в округе Бани-Матар. Число жертв авиаударов возросло до пяти, 13 человек получили ранения. Представители движения «Ансар Алла» (хуситы) пока не комментировали ситуацию.
«Число погибших возросло до пяти человек, 13 ранены в результате налётов американского агрессора на завод «Ас-Сувари» в районе Матна в Бани Матаре», — сообщили в министерстве здравоохранения и окружающей среды Йемена.
Ранее сообщалось об атаке американских войск на техническое училище на юго-западе Йемена. По данным телеканала Al Masirah, было нанесено не менее пяти ударов по учреждению в провинции Эль-Бейда. Также телеканал Al Arabiya сообщил о нанесении ударов по военному лагерю хуситов, позициям повстанцев в мухафазе Ходейда и складам вооружений в мухафазе Саада.