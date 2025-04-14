В Британии привлекли армию к решению проблемы с крысами в Бирмингеме

Власти Великобритании прибегли к помощи армии для координации усилий по выходу из затянувшегося конфликта между городскими службами и бастующими мусорщиками в Бирмингеме. Об этом сообщает The Telegraph.

Ситуация, связанная с отказом работников по вывозу отходов принимать новые условия занятости, вынудила заместителя премьер-министра Анджелу Рэйнер задействовать механизм «военной поддержки гражданских структур». На основе данного распоряжения несколько армейских специалистов, обладающих компетенцией в оперативной логистике, приступили к консультационной деятельности.

Издание уточняет, что речь идёт не о физическом замещении протестующих, а о предоставлении управленческой и организационной помощи местным органам. Армейские представители сосредоточены в административном центре. Участие военных ограничено по времени, однако в случае обострения ситуации может быть принято решение о расширении группы.