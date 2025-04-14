Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 22:20

В Британии привлекли армию к решению проблемы с крысами в Бирмингеме

Telegraph: Британские власти обратились к военным из-за забастовки мусорщиков

Британский резерв в Лондоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandor Szmutko

Британский резерв в Лондоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandor Szmutko

Власти Великобритании прибегли к помощи армии для координации усилий по выходу из затянувшегося конфликта между городскими службами и бастующими мусорщиками в Бирмингеме. Об этом сообщает The Telegraph.

Ситуация, связанная с отказом работников по вывозу отходов принимать новые условия занятости, вынудила заместителя премьер-министра Анджелу Рэйнер задействовать механизм «военной поддержки гражданских структур». На основе данного распоряжения несколько армейских специалистов, обладающих компетенцией в оперативной логистике, приступили к консультационной деятельности.

Издание уточняет, что речь идёт не о физическом замещении протестующих, а о предоставлении управленческой и организационной помощи местным органам. Армейские представители сосредоточены в административном центре. Участие военных ограничено по времени, однако в случае обострения ситуации может быть принято решение о расширении группы.

Плата за вывоз мусора может измениться в регионах: Кому придут новые платёжки?
Плата за вывоз мусора может измениться в регионах: Кому придут новые платёжки?

Напомним, на улицах Бирмингема из-за забастовки мусорщиков скопились тысячи тонн отходов, которые никто не убирает. В результате пикетов мусорщиков по всему городу местные власти не в силах справиться с беспорядками. Как пишут СМИ, отходы кишат личинками и крысами.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar