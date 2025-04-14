На севере Китая из-за шторма и сильного ветра ввели оранжевый уровень тревоги

На севере Китая — сильный ветер и неблагоприятная погода. Национальный метеоцентр страны объявил оранжевый уровень опасности — это второй по серьёзности сигнал в системе предупреждений. Порывы ветра достигают 11 баллов по китайской шкале — от 28,5 до 32,6 м/с. Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

Шквальный ветер в Пекине. Видео © X / shichuangang

Ветер усилился из-за холодного фронта, который пришёл 12 апреля. По прогнозам, стихия продолжит буйствовать как минимум до утра 14 апреля. Пострадали автономный район Внутренняя Монголия, провинции Хэбэй и Шаньси, а также столица — Пекин.

На побережье, включая залив Бохайвань, Жёлтое и Восточно-Китайское моря, бушуют шторма до 13 баллов. Там действует синий уровень опасности — четвёртый по шкале, но он также продлён из-за ухудшения обстановки. В Пекине отменены сотни авиарейсов, закрыты городские парки. Ветер повалил множество деревьев, часть из них повредила машины и здания, в том числе в историческом центре.

Китайская система оповещения использует четыре цвета: красный — самый опасный, затем идут оранжевый, жёлтый и синий. Оранжевый уровень означает, что погода может быть опасной для жизни и наносить ущерб.